Бутан за рекордное время вакцинировал против COVID-19 60% населения

По состоянию на 7 апреля страна Бутан, расположенная между Индией и Китаем, успела ввести первую дозу вакцины против коронавируса уже 60% населения. При этом иммунизационная кампания там началась только 27 марта.

Как пишет AFP, 470 тысячам человек из 770 тысяч всех граждан в целом была сделана первая инъекция препарата AstraZeneca-Oxford, подаренного Индией. Благодаря быстрым темпам прививания, Бутан обошел даже такие страны, как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

На момент начала прививочной кампании 27 марта власти Бутана запланировали за неделю ввести препарат 533 тысячам взрослых за исключением беременных, матерей, которые только родили, людей с определенными состояниями здоровья и тяжелобольных пациентов.

Впрочем озвученный срок таки пришлось продлить на несколько недель. В Министерстве здравоохранения Бутана отметили, что сейчас медицинские работники сосредоточились на вакцинации людей старше 70 лет, а также жителей с ограниченными возможностями.

Бутанская статистика свидетельствует, что в стране коронавирусом заразилось 896 человек, а умер один.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комиссия по вакцинам Германии STIKO рекомендовала, чтобы люди в возрасте до 60 лет, которые получили первую прививку вакцины от COVID-19 AstraZeneca, получали другой препарат, как вторую дозу.