ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей и наказание родителей за отказ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 8 апреля, принял решение о том, что обязательная вакцинация детей не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Напомним, иск подали родители из Чехии, которые выступали против обязательных прививок, защищающих от девяти болезней.

Большая палата поддержала решение 16 голосами против одного. Об этом сообщили в Twitter Офиса Совета Европы в Брюсселе, также документ был опубликован на официальном сайте ЕСПЧ.

Таким образом, суд признал законным также наказание родителей, которые отказались вакцинировать своих детей без уважительной причины – им грозит штраф. Поводом отказаться от прививки могут быть только медицинские противопоказания. Во всех остальных случаях непривитых детей также не пустят в детские сады.

В ЕСПЧ отмечают, что недопуск детей в учреждения образования – это не карательная мера, а метод защиты, благодаря которому местные власти заботятся об общественном здоровье. В суде пришли к выводу, что обязательная вакцинация может быть необходимой в демократическом обществе.

Как итог, одного из заявителей уже оштрафовали за то, что он отказался вакцинировать двух своих детей. Всем остальным заявителям было отказано в приеме в детский сад по той же причине.

Как сообщал OBOZREVATEL, кассационный гражданский суд принял решение о том, что отстранение от занятий в школе ребенка, не привитого по возрасту, является законным и обеспечивает безопасность для всех учащихся.