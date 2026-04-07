Bloomberg слил запись телефонного разговора Орбана и Путина 17 октября. Орбан предложил Путину стать "мышкой", которая поможет российскому "льву".

Видео дня

"Наша дружба выросла до такого уровня, что я могу помочь вам любым способом. <…> Где бы вам ни пригодилась моя помощь, я к вашим услугам", — сказал Орбан Путину.

В качестве примера Орбан привел басню Эзопа, в которой лев однажды пощадил мышку, и эта мышка потом освобождает льва, попавшего в сети.

Также Орбан сказал, что их дружба с Путиным укрепилась в 2009 году, когда Орбан, тогда ещё будучи лидером оппозиции, посетил Санкт-Петербург.

Я поясню, на что намекал Орбан. Он имел выраженно антироссийскую позицию до этой известной встречи в 2009 году. Однако после нее его как подменили: он стал другом России. Давно ходят слухи, что Путин прижал его компроматом, пригрозил уничтожить, но "пощадил" и завербовал (тряхнул чекистской стариной). Компромат у российских властей на Орбана был от известного мафиози Семёна Могилевича, с которым Орбан мутил дела ещё в 90-е.

Теперь эти слухи подтвердились.

Кстати, вероятно, нечто похожее, но с менее выраженным результатом, было и с Трампом на знаменитой встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, после которой на нём лица не было.