Хроника коронавируса на 5 апреля: Украина попала в топ-10 стран по распространению COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
1 минута
1,3 т.
Тест на коронавирус

По состоянию на понедельник, 5 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 131,9 млн человек. За минувший день выявили 534 856 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 106,1 млн.

В Украине обнаружили 13 738 зараженных за сутки и страна оказалась на 8-месте в мире по распространению коронавируса. Среди стран Европы Украина попала на четвертую строчку в рейтинге Worldometers.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению заболевания.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 5 апреля:

  • Львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем в официальной статистике.

  • В Азербайджане за сутки зафиксирован 2021 новый зараженный и еще 29 летальных случаев. Общее количество всех случаев за время пандемии достигло 270 735, из которых 241 646 пациентов выздоровели и 3 677 скончались.

  • В Молдове за сутки коронавирусом заразились еще 693 человека и 44 скончались, сообщает Минздрав страны. Общее количество заболевших за все время достигло 235 087, из которых 215 091 вылечились и 5 136 скончались.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус