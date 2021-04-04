Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19
В Украине по состоянию на 4 апреля средний процент занятых коек с подведенным кислородом составил 53,9%. В пяти регионах страны кровати с кислородом заполнены на более чем 70%. Всего на прошедшие сутки, 3 апреля госпитализировали 5 545 человек.
Об этом говорят данные на портале СОТА от аппарата СНБО Украины. Регионы, где ситуация с кроватями с кислородом наиболее напряженная:
Киев – 78,96%
Киевская область – 74,78%
Николаевская область – 72,77%
Львовская область – 71,41%
Житомирская область – 71,32%
Самый низкий показатель по уровню заполняемости кроватей с кислородом в Херсонской области – 17,4%.
Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано в Киеве – 227, на Харьковская область – 145, Винницкая – 88, Львовская – 83, Ивано-Франковская – 82, Запорожская – 81.
Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:
Киев – 84,77%
Львовская область – 79,59%
Харьковская – 79,61%
Закарпатская – 73,89%
Днепропетровская – 71,13
Черновицкая – 72,18%
Николаевская – 69,35%
Данные по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 3 апреля, зарегистрировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни.