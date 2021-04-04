Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19

В Украине по состоянию на 4 апреля средний процент занятых коек с подведенным кислородом составил 53,9%. В пяти регионах страны кровати с кислородом заполнены на более чем 70%. Всего на прошедшие сутки, 3 апреля госпитализировали 5 545 человек.

Об этом говорят данные на портале СОТА от аппарата СНБО Украины. Регионы, где ситуация с кроватями с кислородом наиболее напряженная:

  • Киев – 78,96%

  • Киевская область – 74,78%

  • Николаевская область – 72,77%

  • Львовская область – 71,41%

  • Житомирская область – 71,32%

Самый низкий показатель по уровню заполняемости кроватей с кислородом в Херсонской области – 17,4%.

Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19

Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано в Киеве – 227, на Харьковская область – 145, Винницкая – 88, Львовская – 83, Ивано-Франковская – 82, Запорожская – 81.

Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

  • Киев – 84,77%

  • Львовская область – 79,59%

  • Харьковская – 79,61%

  • Закарпатская – 73,89%

  • Днепропетровская – 71,13

  • Черновицкая – 72,18%

  • Николаевская – 69,35%

Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19

Данные по регионам:

Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19
Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19
Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19
Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19
Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 3 апреля, зарегистрировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни.

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