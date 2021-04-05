На Киевщине и еще в двух областях не сделали ни одной прививки от COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Вакцина от коронавируса

В Киевской, Одесской и Херсонской областях Украины 4 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса.

По всей стране привили только 1258 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Менее 50 прививок сделали еще в девяти областях Украины. Меньше всего в Луганской и Донецкой областях – 10. В Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Сумской областях вакцинировали по 20 человек.

Больше всего человек привили в Харьковской – 250, Львовской – 110, Ивано-Франковской областях – 88 и в городе Киев – 130.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в киевской больнице кровати в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом, неврологическом и других отделениях перепрофилировали под зараженных коронавирусом. Если людям понадобится помощь врачей такой специализации, в больнице просто не смогут помочь.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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