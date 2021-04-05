Харьков стал эпицентром коронавируса в Украине, в трех областях более 1000 больных за сутки

За минувшие сутки, 4 апреля, коронавирусом во Харьковской области заболели 1155 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также более тысячи новых зараженных обнаружили во Львовской – 1121 и Днепропетровской областях – 1003. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Луганской области – 36.

г. Киев – 458 случаев;

Винницкая область – 233 случая;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 1003 случая;

Донецкая область – 254 случая;

Житомирская область – 557 случаев;

Закарпатская область – 165 случаев;

Запорожская область – 293 случая;

Ивано-Франковская область – 91 случай;

Киевская область – 619 случаев;

Кировоградская область – 108 случаев;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 1121 случай;

Николаевская область – 287 случаев;

Одесская область – 660 случаев;

Полтавская область – 229 случаев;

Ривненская область – 252 случая;

Сумская область – 428 случаев;

Тернопольская область – 441 случай;

Харьковская область – 1155 случаев;

Херсонская область – 176 случаев;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 361 случай;

Черновицкая область – 254 случая;

Черниговская область – 318 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19. Глава ВР Дмитрий Разумков не исключил чрезвычайное положение в стране.