В Киеве от COVID-19 вылечили всего 7 человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
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Лечение коронавируса

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 4 апреля, заразились 458 человек. При этом вылечились от COVID-19 всего семь пациентов.

В Киевской области зафиксировали 619 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 167 668 киевлян, в области –100 230.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3 617 человек (+32 за сутки), вылечились 107 559 пациентов (+7). Продолжают бороться с вирусом 56 492 инфицированных.

За сутки в Киеве выздоровели всего 7 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос.

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