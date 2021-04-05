МОЗ знову залишило в 'жовтому' списку тільки одну область: які показники в регіоні

В Україні через тривалість спалаху коронавірусу не змінився перелік карантинних зон. З понеділка, 5 квітня, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Київ і 10 областей.

Кількість "помаранчевих" регіонів залишилася такою самою – 13, а єдиним "жовтим", як і напередодні, є тільки Херсонщина. Перелік із новими показниками опубліковано на сайті МОЗ.

У Херсонській області минулої доби виявили 176 нових заражень COVID-19 (всього 25 384), від наслідків хвороби померли ще 7 осіб (726), а 8 вилікувалися (21 608). Завантаженість ліжок із киснем у лікарнях області становила 18,1% на 4 квітня, а рівень госпіталізацій – 46,3, що не перевищує норми в 60 на 100 тис. населення.

У найгіршій "червоній" зоні перебувають: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони належать Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина.

У лікарнях більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжко-місць із підведеним киснем. За норми не більше 65%, на 4 квітня в Києві він сягав 82,5%, у Київській області – 74,6%, Житомирській – 74%, Миколаївській – 73,5%, Львівській – 72,5%.

А також там перевищено показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, 4 квітня найбільше їх було у Хмельницькій області – 131,2 (за норми 60 на 100 тисяч населення), Києві – 117,4, на Житомирщині – 116,2, Миколаївщині – 111,8. Ще в 17-ти регіонах цей показник становив від 66,3 до 108,1.

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