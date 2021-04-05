В Киеве все отделения перепрофилировали под COVID-19, люди поступают "залеченные" антибиотиками

В девятой больнице Киева кровати в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом, неврологическом и других отделениях перепрофилировали под зараженных коронавирусом.

Если людям понадобится такая помощь, в больнице просто не смогут помочь. Об этом у себя в Facebook рассказала медик Людмила Коваленко.

"Не дай Бог, чтобы понадобилась хирургическая, гинекологическая, неврологическая и т.д. помощь – все под ковидом! Берегите себя и окружающих", – написала она.

Врач отметила, что "тяжелые" больные поступают в отделения "залеченные" антибиотиками. При этом в инфекционном отделении больницы по состоянию на 4 апреля свободно всего две кровати.

Она также показала фото очереди из машин скорой помощи. По ее словам, на холоде по утрам стоит по 7-8 авто с больными.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем в официальной статистике.