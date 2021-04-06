Во Франции министров 'поймали' на посещении подпольных вечеринок в карантин. Видео

Во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина.

Информацию об этом обнародовал телеканал М6. В свою очередь министр внутренних дел страны Жеральд Дарманин поручил проверить данные (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как пишет Le Parisien, правоохранители уже начали расследование, а журналисты передали им соответствующие материалы.

Подпольное мероприятие снимали скрытой камерой. На кадрах видно, что ни официанты, ни гости не соблюдают дистанцию и не носят маски.

Один из организаторов – бизнесмен Пьер-Жан Шаленсон, владелец Palais Vivienne – рассказал, что он был в двух или трех подпольных ресторанах на ужинах с членами правительства.

Изначально он анонимно беседовал с журналистами, но когда скандал набрал обороты, бизнесмен раскрыл свое имя и сказал, что пошутил насчет министров.

Если данные о вечеринках подтвердятся, то участникам, независимо от статуса, грозит штраф в размере 135 евро, а касательно членов правительства – их могут отправить в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция с 3 апреля ввела общенациональный локдаун, который будет длится минимум месяц