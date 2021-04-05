Хроніка коронавірусу на 5 квітня: Україна потрапила в топ-10 країн з розповсюдження COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
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Тест на коронавірус

Станом на понеділок, 5 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 131,9 млн осіб. За минулий день виявили 534 856 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 106,1 млн.

В Україні виявили 13 738 заражених за добу і країна опинилася на 8-му місці в світі по поширенню коронавірусу. Серед країн Європи Україна потрапила на четверту сходинку в рейтингу Worldometers.

Пандемія коронавірусу.
Топ-15 країн з розповсюдження захворювання.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 5 квітня:

  • Львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вище, ніж в офіційній статистиці.

  • В Азербайджані за добу зафіксовано 2021 новий заражений і ще 29 летальних випадків. Загальна кількість всіх випадків за час пандемії досягло 270 735, з яких 241 646 пацієнтів одужали і 3 677 померли.

  • У Молдові за добу коронавірусом заразилися ще 693 людини і 44 померли, повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни. Загальна кількість хворих за весь час зросла до 235 087, з яких 215 091 вилікувалися і 5 136 померли.

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