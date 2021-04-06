Вспоминать реанимацию страшно, я 17 дней боролся за каждый глоток воздуха, – украинский юрист о COVID-19

Попавший в реанимацию из-за COVID-19 юрист Сергей Арутюнян, член правления агрохолдинга A.G.R. Group, рассказал, что каждый день там боролся за глоток воздуха, а после болезни переосмыслил отношение к жизни.

Легкие мужчины были поражены пневмонией на 30%. "Сейчас мне уже гораздо лучше, а вот вспоминать о том, что было в реанимации, до сих пор страшно... Я 17 дней боролся за каждый глоток воздуха. Никаких других мыслей", – рассказал он в интервью "Фактам".

Первыми симптомами болезни у мужчины было першение в горле и кашель. Врач предположил, что у него тонзиллит или трахеит, назначил лечение. Арутюнян купил в аптеке экспресс-тест на коронавирус, который оказался позитивным.

"Я опять обратился к врачу, но его назначения выполнять не стал. Вместо этого начал выяснять, как от COVID-а лечились мои знакомые. Собрал множество народных рецептов и стал применять. Это было самой большой моей ошибкой", – сказал он.

На седьмой день болезни его состояние ухудшилось, температура ночью опустилась до 34 градусов, а на утро резко поднялась до 39,9. Мужчина вызвал скорую.

"Капельницы, уколы, разжижение крови, кислород, от которого я поначалу отказывался. Но прошло пару дней, и в кислородную маску я лихорадочно вцепился, пытался "выдышать" оттуда буквально каждую молекулу воздуха. Врачи сразу все поняли и перевели меня в реанимацию", – вспомнил он.

Арутюнян сказал, что в реанимации для него "были самые страшные дни".

"На меня надели очень жесткую маску, в которую воздух подавался под большим давлением, но его все равно не хватало. Маску не снимали, нельзя было ни есть, ни пить, я только лихорадочно дышал. Ни как личность, ни как тело я не существовал, превратившись… в инстинкт. Было ощущение, что ты под водой без кислородного баллона", – вспомнил пациент.

Спустя шесть дней его подключили к другому аппарату, на котором он провел еще пять дней. Мужчина рассказал, что кислород сильно сушил горло, но тогда он уже мог на мгновение снять маску, попить через трубочку, поменять позу в кровати.

"На 12-й день интенсивного воздействия кислорода я, наконец, почувствовал определенный эффект. Движения стали осознанными, вернулось ощущение собственной личности. Хотя в облегченной маске все еще находился круглосуточно. Кажется, я не спал. Но точно не помню. Обычного сна со сновидениями не было", – поделился ощущениями юрист.

Он назвал работу медиков героической и сравнил ее с войной. Врачи, по его словам, как на фронте.

"На собственном опыте я убедился, что COVID-19 – заболевание тяжелое. А выпиской из больницы все не закончится. Минимум год надо быть под наблюдением пульмонолога, постараться восстановить легкие, чтобы не осталось рубцов.

Придется следить за состоянием сосудов: коронавирус их повреждает. Он также влияет на свертываемость крови, и надо контролировать, чтобы не образовались тромбы. Словом, реабилитация должна быть не менее серьезной, чем лечение. Только так можно вернуть нормальное качество жизни", – подытожил Арутюнян.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине вслед за "британским" также обнаружили "южноафриканский" штамм COVID-19. Он более заразный и способен влиять не только на органы дыхательной системы, но и на почки, печень и нервную систему. В целом в стране стали чаще болеть граждане более молодого возраста, увеличивается их количество среди пациентов, которые попадают в реанимацию.