Хроника коронавируса на 14 апреля: за сутки прибавилось более 700 тысяч больных

По состоянию на среду, 14 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 138 млн человек. За минувший день выявили 735 486 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 111 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 185 тысяч, Бразилии – 80 тысяч и США – 77 тысяч.

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Пандемия коронавируса. Worldometers

Топ-15 стран по распространению коронавируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 872 785 заражений, из них 37 758 человек умерли от последствий болезни, однако 1 430 234 вылечились.

В Украине расширили список "красных" зон карантина – с 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.

В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

Главное за 14 апреля: