Хроника коронавируса на 10 апреля: за сутки заразились почти 800 тысяч

По состоянию на субботу, 10 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 135,2 млн человек. За минувший день выявили 785 896 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 108,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 144 тысяч, Бразилии – 89 тысяч и США – 85 тысяч.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 823 674 заражения, из них 36 381 человек умерли от последствий болезни, однако 1 395 104 вылечились.

Кабмин разрешил использовать технический кислород для пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества медицинского кислорода.

Турция побила рекорд новых случаев COVID-19 и может уйти на локдаун на весь Рамадан.

Врач из Израиля Борис Бриль заявил, что в Украине многих пациентов с коронавирусом госпитализируют из-за того, что их залечили антибиотиками. По словам специалиста, у них за это посадили бы в тюрьму.

Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американскому медицинскому регулятору.