Коронавирусом в Украине заболели более 17 тысяч за сутки, скончались почти 400 человек

По состоянию на утро субботы, 10 апреля, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них17 463 – обнаружены за прошедшие сутки, 684 – дети, 394 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 36 779 человек (+398 за сутки), а 1 405 826пациентов (+10 722 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Проведено тестирований за сутки – 122 181 (в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861). Госпитализировано 4709 человек.

г. Киев – 1605 случаев / 1850 прививок;

Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область – 1383 случая / 2330 прививок;

Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская – 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;

Киевская область – 1133 случая / 1970 прививок;

Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область – 263 случая / 390 прививок;

Львовская область – 1342 случая / 1910 прививок;

Николаевская область – 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область – 1058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;

Ривненская область – 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область – 1343 случая / 410 прививок;

Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область – 764 случая / 1000 прививок;

Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач из Израиля Борис Бриль заявил, что в Украине многих пациентов с коронавирусом госпитализируют из-за того, что их залечили антибиотиками. По словам специалиста, у них за это посадили бы в тюрьму.