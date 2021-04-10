В Украине растет число занятых коек для пациентов с COVID-19: где самая сложная ситуация

София Закревская
София Закревская
Общество
2 минуты
916
В Украине растет число занятых коек для пациентов с COVID-19: где самая сложная ситуация

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 10 апреля составил 57,6%. Наименьшее количество мест осталось в столице и Киевской, Львовской, Николаевской и Житомирской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Ивано-Франковской и Херсонской областях – заполнены 36,3% и 27,2% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

  • Киев – 80,9%;

  • Киевская область – 79,8%;

  • Львовская область – 75,4%;

  • Николаевская область – 75,1%;

  • Житомирская область – 72,9%.

Койки с кислородом.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 65,9%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, в Киеве, Хмельницкой, Львовской и Сумской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

  • Харьковская область – 87,8%;

  • Киев – 80,1%;

  • Хмельницкая область – 77,1%;

  • Львовская область – 76,8%;

  • Сумская область – 76,2%.

Койки интенсивной терапии.
Количество заполненных коек растет

К аппаратам искусственной вентиляции легких в Украине подключен 1 631 инфицированный коронавирусом. За последние сутки количество таких пациентов возросло на 31 человека.

Пациенты на ИВЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 10 апреля, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них 17 463 – обнаружены за прошедшие сутки, 684 – дети, 394 – медики.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирус