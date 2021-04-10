В Киеве обнаружили более 1600 новых случаев COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
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Коронавирус в Киеве

За минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусом в Киеве заразились 1605 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

В Киевской области зафиксировали 1133 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 175 872 киевлян, в области –105 585.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3 848 человек (+51 за сутки), вылечились 110 832 пациента (+695). Продолжают бороться с вирусом 61 192 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская сказала, при каком одном условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. По ее словам, только в таком случае, власти будут идти на экстренные меры.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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