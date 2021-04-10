Когда украинцев начнут прививать вакциной CoronaVac: Ляшко назвал дату

Жителей Украины начнут прививать против коронавируса препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac уже во вторник, 13 апреля. Эту вакцину получат люди с инвалидностью, которые не могут добраться до пункта иммунизации, и их опекуны.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 9 апреля, во время пресс-ланча, передает "Громадське".

Кроме маломобильных украинцев, прививки CoronaVac смогут получить олимпийцы и паралимпийцы, которые поедут в этом году на соревнования, а также люди, которые будут участвовать в проведении ВНО-2021.

Этот препарат выбрали для вакцинации перечисленных категорий лиц, потому что он имеет одну дозу во флаконе. Вторую дозу будут вводить на 28-й день для лучшего эффекта.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 215 тысяч доз которой поставили в Украину в марте, пока еще проходит проверку.

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