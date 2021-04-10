Днепр стал эпицентром COVID-19 в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Днепре

За минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусом в Днепропетровской области заболели 1383 человека, что стало вторым наибольшим приростом среди регионов Украины после Киева1605.

Также более тысячи новых зараженных обнаружили в Харьковской – 1343, Львовской – 1342 и Киевской областях – 1133. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области – 177. Отметим, что на Днепропетровщине вторые сутки подряд фиксируют более тысячи новых зараженных.

Количество заболеваний по регионам в сутки:

  • г. Киев – 1605 случаев;

  • Винницкая область – 438 случаев;

  • Волынская область – 512 случаев;

  • Днепропетровская область – 1383 случая;

  • Донецкая область – 908 случаев;

  • Житомирская область – 560 случаев;

  • Закарпатская область – 225 случаев;

  • Запорожская область – 741 случай;

  • Ивано-Франковская область – 134 случая;

  • Киевская область – 1133 случая;

  • Кировоградская область – 177 случаев;

  • Луганская область – 263 случая;

  • Львовская область – 1342 случая;

  • Николаевская область – 375 случаев;

  • Одесская область – 1058 случаев;

  • Полтавская область – 764 случая;

  • Ривненская область – 535 случаев;

  • Сумская область – 677 случаев;

  • Тернопольская область – 533 случая;

  • Харьковская область – 1343 случая;

  • Херсонская область – 321 случай;

  • Хмельницкая область – 764 случая;

  • Черкасская область – 764 случая;

  • Черновицкая область – 331 случай;

  • Черниговская область – 577 случаев.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них17 463 – обнаружены за прошедшие сутки.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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