Днепр стал эпицентром COVID-19 в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусом в Днепропетровской области заболели 1383 человека, что стало вторым наибольшим приростом среди регионов Украины после Киева – 1605.
Также более тысячи новых зараженных обнаружили в Харьковской – 1343, Львовской – 1342 и Киевской областях – 1133. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области – 177. Отметим, что на Днепропетровщине вторые сутки подряд фиксируют более тысячи новых зараженных.Количество заболеваний по регионам в сутки:
г. Киев – 1605 случаев;
Винницкая область – 438 случаев;
Волынская область – 512 случаев;
Днепропетровская область – 1383 случая;
Донецкая область – 908 случаев;
Житомирская область – 560 случаев;
Закарпатская область – 225 случаев;
Запорожская область – 741 случай;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 1133 случая;
Кировоградская область – 177 случаев;
Луганская область – 263 случая;
Львовская область – 1342 случая;
Николаевская область – 375 случаев;
Одесская область – 1058 случаев;
Полтавская область – 764 случая;
Ривненская область – 535 случаев;
Сумская область – 677 случаев;
Тернопольская область – 533 случая;
Харьковская область – 1343 случая;
Херсонская область – 321 случай;
Хмельницкая область – 764 случая;
Черкасская область – 764 случая;
Черновицкая область – 331 случай;
Черниговская область – 577 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них17 463 – обнаружены за прошедшие сутки.