Днепр стал эпицентром COVID-19 в Украине: статистика по областям

За минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусом в Днепропетровской области заболели 1383 человека, что стало вторым наибольшим приростом среди регионов Украины после Киева – 1605.

Также более тысячи новых зараженных обнаружили в Харьковской – 1343, Львовской – 1342 и Киевской областях – 1133. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Кировоградской области – 177. Отметим, что на Днепропетровщине вторые сутки подряд фиксируют более тысячи новых зараженных.

г. Киев – 1605 случаев;

Винницкая область – 438 случаев;

Волынская область – 512 случаев;

Днепропетровская область – 1383 случая;

Донецкая область – 908 случаев;

Житомирская область – 560 случаев;

Закарпатская область – 225 случаев;

Запорожская область – 741 случай;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 1133 случая;

Кировоградская область – 177 случаев;

Луганская область – 263 случая;

Львовская область – 1342 случая;

Николаевская область – 375 случаев;

Одесская область – 1058 случаев;

Полтавская область – 764 случая;

Ривненская область – 535 случаев;

Сумская область – 677 случаев;

Тернопольская область – 533 случая;

Харьковская область – 1343 случая;

Херсонская область – 321 случай;

Хмельницкая область – 764 случая;

Черкасская область – 764 случая;

Черновицкая область – 331 случай;

Черниговская область – 577 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждено 1 841 137 случаев коронавирусной инфекции. Из них17 463 – обнаружены за прошедшие сутки.