На Черкасщине за сутки сделали всего 50 прививок от коронавируса: данные по областям

В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, прививки от коронавируса сделали 19 858 человек. Меньше всего украинцев вакцинировали в Черкасской области – 50 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 373 002 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше прививок вчера сделали в Днепропетровской – 2 330, Киевской – 1 970, Львовской областях – 1 910 и в Киеве – 1 850. По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.

Количество прививок в регионах в сутки:

г. Киев – 1 850 прививок;

Винницкая область – 840 прививок;

Волынская область – 460 прививок;

Днепропетровская область – 2 330 прививок;

Донецкая область – 750 прививок;

Житомирская область – 740 прививок;

Закарпатская – 460 прививок;

Запорожская область – 650 прививок;

Ивано-Франковская область – 539 прививок;

Киевская область – 1 970 прививок;

Кировоградская область – 700 прививок;

Луганская область – 390 прививок;

Львовская область – 1 910 прививок;

Николаевская область – 269 прививок;

Одесская область – 710 прививок;

Полтавская область – 770 прививок;

Ривненская область – 580 прививок;

Сумская область – 570 прививок;

Тернопольская область – 650 прививок;

Харьковская область – 410 прививок;

Херсонская область – 440 прививок;

Хмельницкая область – 1 000 прививок;

Черкасская область – 50 прививок;

Черновицкая область – 510 прививок;

Черниговская область – 310 прививок.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в пятницу, 9 апреля, вакцинировался против коронавируса вместе с военнослужащими в военном госпитале.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым людям в домах-интернатах и соцработникам.