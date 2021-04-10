В Украине обновили зоны карантина: Ивано-Франковщина стала "желтой", Закарпатье – следующее

Министерство здравоохранения Украины 10 апреля обновило карантинные зоны. В "желтую" попала Ивано-Франковская область, которая была "красной".

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава. Согласно результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС, с 00:00 часов 11 апреля Закарпатская область тоже станет "желтой". Долгое время "желтой" была только Херсонская область.

Строгие "красные" ограничения продолжают действовать в 12 регионах: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне находятся 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле сняли практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Это стало возможным благодаря быстрым темпам вакцинации населения.