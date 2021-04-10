В Киеве COVID-больница заполнена почти на 100%: скорые приезжают каждые 15 минут

В Киеве городская клиническая больница №3 на ул. Петра Запорожца, в которой принимают больных коронавирусом, загружена почти на 100%. Все места в медучреждении заняты именно пациентами с COVID-19.

По словам врачей, коек не хватает, поэтому больных приходится класть даже в коридорах. Медработники дежурят возле пациентов круглосуточно, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Автомобили скорой помощи приезжают на территорию больницы каждые 15 минут. Их можно увидеть на специальном санитарном приемнике, который появился в ходе реконструкции. Отметим, что у морга скопления автомобилей нет.

Ремонт в больнице №3 начался вместе с пандемией коронавируса. Сейчас открыты уже два корпуса, в которых действуют стационар и инфекционные отделения. Также в медучреждении работает центр крови.

Напомним, усиленный карантин в Киевской области решили продолжить как минимум до пятницы, 23 апреля, из-за сложной ситуации с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 9 апреля, коронавирусом в Киеве заразились 1 605 человек, что стало самым большим приростом среди регионов Украины, из них 62 – дети.