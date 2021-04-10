Врач рассказал, как на Израиль повлияла вакцинация против COVID-19

В Израиле сняли практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Это стало возможным благодаря быстрым темпам вакцинации населения, которую страна начала одной из первых в мире – в 20-х числах декабря прошлого года.

Об этом медицинский директор Первого медицинского центра Тель-Авива Юрий Раньков рассказал в интервью изданию "Гордон". Сейчас в Израиле снова открыты торговые и развлекательные центры, рестораны, разрешено проведение свадеб.

Маски по-прежнему нужно носить в общественных местах, а самые серьезные ограничения сохраняются на детских площадках и в центрах развлечений. Несовершеннолетние, как и взрослые, обязаны носить средства защиты и соблюдать дистанцию. В Израиле сейчас ждут решения американского регулятора FDA, чтобы начать вакцинацию детей старше 12 лет.

"Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Тем более что сейчас Израиль готовится отмечать День независимости 14-15 апреля. И мы будем праздновать этот день как первая страна, победившая коронавирус", – отметил Раньков.

По словам медика, успешной вакцинации в Израиле способствовало то, что первыми прививки публично получили президент и премьер-министр, а также поддержка кампании иммунизации всеми СМИ и ограничения для тех, кто отказался от укола.

В первую очередь в стране вакцинировали медиков, сотрудников специальных служб, социальных работников, персонал и постояльцев домов-интернатов. Раньков отметил, что в дополнительных исследованиях перед процедурой нет необходимости.

Медицинский директор перечислил главные принципы вакцинации против COVID-19 в Израиле:

Людей, переболевших коронавирусом, можно прививать только после полного выздоровления. Первую дозу вакцины человек может получить как минимум через три месяца.

Пациент, заразившийся COVID-19 после первой дозы вакцины, может получить второй укол спустя три месяца после подтверждения выздоровления.

В случае, если пациент заболел коронавирусом после прививки двумя дозами вакцины, он не нуждается в новом уколе. Он также перенесет заболевание в более легкой форме.

Если тест на антитела показал, что человек ранее перенес заболевание, он может получить одну дозу вакцины в любое время, три месяца ждать не нужно.

Запрещено брать анализ крови на антитела у тех, кто перенес COVID-19 для решения вопроса о вакцинации. Большое количество антител не говорит о наличии надежного иммунитета к вирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль с 7 апреля ужесточил правила въезда. Теперь для пересечения границы граждане Украины и другие иностранцы должны заранее подать заявку, а также иметь при себе негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия.