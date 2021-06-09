Глава дипломатии ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель публично назвал диктатором Александра Лукашенко. Ранее так самопровозглашенного президента Беларуси характеризовали евродепутаты.

А верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности открыто употребил такое выражение во время пленарной дискуссии в Европарламенте 8 июня в Страсбурге. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что на встрече шла речь о принуждении к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, а также последующем задержании находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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"Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором", – заявил Боррель, обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к подобному выражению в адрес Лукашенко.

Напомним: задержание белорусского журналиста и редактора Telegram-каналов о протестах в стране Романа Протасевича стало беспрецедентным случаем и актом международного терроризма. Так теперь считают во всем цивилизационном мире.

Большинство прекратили полеты над территорией страны (рейсы над Беларусью разрешены только в случае ЧП) и ввели запрет для национальной белоруской авиакомпании приземляться в аэропортах ЕС. Это не только экономический удар по экономике, но и репутационный. Из-за самопровозглашенного президента и его диктаторского режима Беларусь постепенно превращается в страну изгоев. Подробнее об этом читайте в материале.

При этом сам Александр Лукашенко, несмотря на угрозу новых санкций и риски оказаться в тотальной изоляции от цивилизованного мира, продолжает "закручивать гайки" внутри своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в столицу Беларуси, для сопровождения лайнера подняли истребитель МиГ-29. В результате был задержан Роман Протасевич.