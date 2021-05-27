"Лукашенко без тормозов": режим диктатора начал охоту на неугодных, но белорусы будут молчать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на угрозу новых санкций и риски оказаться в тотальной изоляции от цивилизованного мира, продолжает "закручивать гайки" внутри своей страны. После захвата самолета с журналистом Романом Протасевичем началось судилище над другими неугодными власти его коллегами. И, кажется, новых протестов в Беларуси теперь не будет. Граждане сильно запуганы, ведь видят, что ради укрепления режима Лукашенко готов идти на самые жесткие меры.

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Белорусские блогеры и журналисты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, в один голос говорят: жить при нынешнем режиме Лукашенко уже стало невыносимо сложно. Еще в начале минувшей зимы силовики начали устраивать у журналистов, правозащитников и блогеров внезапные массовые обыски, чтобы якобы "выявить источники финансирования массовых беспорядков в Беларуси".

После инцидента с самолетом Лукашенко пошел еще дальше, ограничив свободу СМИ и массовых мероприятий в Беларуси. Теперь угрозы посыпались даже родным и близким журналистов, которые выступают против диктаторского режима.

По словам белорусского политолога и доктора Рейнского университета Фридриха Вильгельма (Германия) Натальи Василевич, на самом деле охота на неугодных в Беларуси не прекращалась еще с прошлого лета. Со времени, когда началась президентская предвыборная кампания и Лукашенко стал сажать за решетку своих оппонентов один за другим.

"Задерживали на каких-то абсолютно неадекватных основаниях. Сначала долгое время держали за решеткой, а потом их дела переквалифицировали в уголовные. Как видно, у Лукашенко нет никаких тормозов и ограничений. Ему все равно, что о нем подумают, он хочет показать свою силу и власть, что он дотянется до любого и любого накажет", – заверила Василевич.

Единственной проблемой Лукашенко остается аргументация. Ведь каждый свой жесткий поступок ему нужно хоть как-то оправдать, отметила Василевич. Так было и в случае с Протасевичем, где непризнанный президент попытался свались все на "заминированный самолет" рейса Афины-Вильнюс, но, правда, безуспешно.

"Он не смог посадить самолет только потому, что ему так захотелось. Спецслужбы вынуждены прибегать к каким-то версиям, вмешав туда даже ХАМАС. Что, кстати, говорит о их некомпетентности, потому что конфликт между ХАМАС и Израилем закончился. Лукашенко все равно приходится инсценировать суды, преследования, снимать какие-то пропагандистские фильмы, чтобы хоть как-то оправдать цель задержания. Правда, это работает только для населения, миру такие версии не продашь", – подытожила она.

Хоть Лукашенко все еще приходится оправдываться перед другими странами за события в Беларуси, внутри страны он планомерно громит не только неугодных журналистов, но и простых граждан, которые хотят падения этого режима.

"Гражданское общество просто выжигают. На данный момент Лукашенко не только удержал власть, но и укрепил ее. Однако ситуация очень плавающая и для него в том числе. Особенно с точки зрения возможной экономической дестабилизации в скором будущем", – сказал OBOZREVATEL белорусский политолог Андрей Елисеев.

Массовые протесты в Беларуси против режима диктатора уже не возобновятся, уверены эксперты. Они называют две основные причины:

Лукашенко укрепил силовой блок, который помогает ему удерживать власть в стране; Активная фаза протестов пришлась на 2020-й год, психологически белорусы уже выдохлись.

И это действительно так, ведь даже после задержания Протасевича никакой реакции внутри страны фактически не было: ни протестов, ни пикетов. Складывается впечатление, что граждане просто запуганы. При этом запрос на смену власти у белорусов остается. Но толку с этого?

"Политический кризис в Беларуси начался еще в 2018-2019 году. Активная фаза пришлась на 2020-й. И когда кризис затягивается, то возникает вопрос, а за что мы выступаем? Что завтра будет в Беларуси, ответа нет ни у власти, ни у ее оппонентов. Из-за угрозы репрессий у общества нет ответа на вопрос – а за что я буду выходить? Но это не значит, что Лукашенко победил народ. Он стабилизировал ситуацию для себя, подморозил ее, но не решил вопрос окончательно", – говорит эксперт Игорь Тышкевич.

Елисеев отметил, что риски для противников режима попасть за решетку увеличились многократно. А учитывая, что в Беларуси до сих действует смертная казнь, испытывать судьбу никому не хочется.

"Любой участвующий в самом невинном протесте рискует не только 15 суток отсидеть в холодной камере залитой хлоркой и без матраса, но и получить даже уголовную статью", – отметил он.

Насколько далеко зайдет Лукашенко – спрогнозировать тяжело. Но он всячески дает понять (в первую очередь своим гражданам), что ради удержания власти готов если не на все, то на очень многое. Очевидно, что белорусы – не украинцы, которые привыкли до последнего отстаивать свою свободу. Повалить режим, который цементируется еще с конца минувшего столетия – задача крайне непростая. В сложившейся ситуации белорусам остается разве что надеяться на Европу и США.

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