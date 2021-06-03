Европа разрешила полеты над Беларусью только в случае ЧП

Европейское агентство авиационной безопасности EASA запретило выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси за одним исключением.

Только если это не требуется для "безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах", говорится в директиве, опубликованной на сайте агентства.

В документе призывали авиационные власти государств-членов EASA сообщить авиационным операторам, что полеты над Беларусью разрешаются только в случае необходимости, если этого требует безопасность.

Отмечается, что ограничение вводится для уменьшения потенциального риска для пассажиров и экипажей после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая. Директива может пересматриваться в соответствии с обстоятельствами.

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Напомним: 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, саммит Европейского Союза решил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты.