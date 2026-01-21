'Были для личного архива'. Известные певицы выложили свои интимные фото в знак поддержки Елены Тополи

Украинские певицы Наталка Карпа и Ольга Цибульская публично поддержали Елену Тополю на фоне уголовного дела о шантаже и незаконном распространении ее интимных видео. Артистки обнародовали личные фото, объяснив, что сделали это как жест солидарности и протест против вмешательства в частную жизнь женщин.

Обе певицы поделились кадрами в InstaStories. Наталка Карпа выложила черно-белый обнаженный кадр, отметив, что эти снимки были созданы для собственного архива и ранее не предназначались для публикации. В своей публикации она подчеркнула, что решила поддержать Елену Тополю в ситуации, когда интимность человека используется как инструмент давления и унижения.

"Хорошую идею закинула Цибульская. У меня также есть нюдсы (кстати, делал их муж) и, честно, они были только для собственного архива. Но если такое дело, то очень хочу поддержать Елену Тополю", – написала Наталка Карпа.

Однако идею опубликовать кадры интимного характера сначала высказала Ольга Цибульская, которая обнародовала сценическое фото с откровенным образом. Певица подчеркнула, что обнаженное тело артиста не может быть основанием для запугивания или шантажа, а является лишь формой самовыражения. Она публично обратилась к Елене Тополе со словами поддержки, заявив, что телесность не является преступлением.

"Напугать артистку голым телом – то же, что скрипача скрипкой. Тело это просто инструмент", – отметила Цибульская.

Публичные заявления артисток прозвучали на фоне громкого скандала вокруг Елены Тополи, интимные видео которой были слиты в сеть злоумышленниками. По данному факту открыто уголовное производство по факту шантажа и распространения материалов порнографического характера. Сама певица неоднократно призывала не распространять такие материалы, подчеркивая, что каждое повторное распространение является отдельным нарушением закона.

Ранее ситуацию публично прокомментировал Тарас Тополя. По его словам, интимные материалы он получил на электронную почту ночью, после чего сразу обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении – распространения порнографического контента. Артист подчеркнул, что после объявления о разводе Елена Тополя имела полное право на личную жизнь, а любое вмешательство в ее приватность недопустимо.

Тополя также заявил, что имеет собственные предположения относительно лиц, которые могут стоять за кампанией дискредитации. По его словам, речь идет о человеке, который годами преследовал их семью, системно оставлял оскорбительные комментарии и пытался нанести вред как публично, так и непублично.

Между тем в Национальной полиции Украины подтвердили задержание 23-летнего жителя Киева, которого подозревают в шантаже Елены Тополи и вымогательстве 75 тысяч долларов. Мужчине объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тарас Тополя стал жертвой мошенников сразу после "слива" интимных видео экс-супруги Елены. По словам артиста, на следующий день после инцидента его знакомым и друзьям начали массово звонить и писать с неизвестных номеров, представляясь якобы от его имени.

