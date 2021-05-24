Лукашенко объявили террористом: что грозит Беларуси за 'пиратство в небе'

Задержание белорусского журналиста и редактора Telegram-каналов о протестах в Беларуси – Романа Протасевича – беспрецедентный случай и акт международного терроризма. Так теперь считают во всем цивилизационном мире. Беларуси теперь грозят прекращением полетов над территорией ее страны и введением запрета для национальной авиакомпании приземляться в аэропортах ЕС. Это не только экономический удар по экономике, но в том числе и репутационный. Из-за Лукашенко и его режима Беларусь постепенно превращается в страну изгоев.

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Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс, достаточно громкую и даже гневную реакцию влиятельных западных лидеров, политиков и дипломатов. Все они призвали усилить давление на нелегитимного президента страны Александра Лукашенко. С заявлениями выступили, в частности, в Украине, Германии, Польше, Франции, Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании.

Пока что в ЕС рассматривают вопрос о дальнейших санкциях против администрации Лукашенко, среди которых может быть:

прекращение полетов над Беларусью;

запрет для национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС;

блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

Насколько действенной будет эта мера и может ли заставить Лукашенко прекратить репрессии и отпустят задержанного Протасевича – пока не ясно. Хотя эксперты, опрошенные OBOZREVATEL, заверяют, что этого мало.

Более серьезным наказанием была бы блокировка счетов приближенных к режиму Лукашенко лиц и введение против них персональных санкций. Например, по мнению полковника ФСБ в отставке и нынешнего российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, в целом ЕС может заставить любого диктатора вести себя цивилизовано и прилично, в том числе и Лукашенко. Ведь все они используют свою политическую власть для коррупционного обогащения, ограбления народа и страны. Деньги, которые получают – выводятся ими за рубеж в эти самые страны, которые сейчас думают, какие же меры принять. Все проблемы в Беларуси решает заморозка активов и банковских счетов ближайшего окружения диктатора.

"Все их детки, жены, любовницы и родственники – за рубежом. Они там учатся, лечатся и прожигают деньги, которые их папы и дедушки зарабатывают коррупционным путем, узурпируя власть в своей стране. В чем проблема? Заблокируйте счета, возьмите за основу международную конвенцию по отмыванию денег и проведите тщательное расследование этих капиталов. Ведь легализация ворованных средств на Западе происходит по молчаливому согласию финансовых органов и спецслужб. Они все знают, но не используют эту информацию", – заверил Гудков.

Скорее всего, Лукашенко не мог провести такую дерзкую спецоперацию по посадке самолета без поддержки хотя бы ФСБ России. Вероятно, россияне помогали ему оперативной сводкой и сопровождением Протасевича. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые граждане РФ, которые пребывали на борту рейса "Афины-Вильнюс", остались в аэропорту Минска, как и Протасевич. Все это свидетельствует о том, что операция по его задержанию была тщательно спланирована и точно не являлась экспромтом.

По словам авиационного эксперта Богдана Долынця, как правило, привлечение военных самолетов к сопровождению гражданских лайнеров осуществляется в случае, если они нарушают правила полетов, направляются к запретным зонам или если пропадает связь со службами управления воздушным движением.

"В случае выдвижения требования (а не рекомендации) над территорией страны пролета, экипаж должен выполнять указания и требования власти соответствующей страны. Невыполнение может иметь как юридические последствия для экипажа самолета, так и угрозы применения спецсредств (оружия). Поэтому экипаж Ryanair действовал по процедурам и выполнял требования органов управления воздушным движением Беларуси", – уточнил Долынець.

Гудков заверил, что у Лукашенко была поддержка со стороны Кремля и спецслужб, но непосредственные действия, направленные на посадку лайнера, принуждение к посадке или создание условий, при которых летчики не могли не выполнить посадку – шли от белорусских властей.

"Лукашенко совершил акт международного терроризма, и вполне возможно, это случилось при поддержке Кремля. Пока не ясно, была ли эта хитрая комбинация с помощью российских спецслужб, чтобы Лукашенко не оказался один на один со всем миром? И, кстати, до сих пор нет списка пассажиров, которые вышли в Минске. Почему, если это россияне?" – резюмировал Гудков.

Остается надеяться, что западный мир все-таки осмелится предпринять более серьезные меры в отношении Лукашенко и его соратников, чем просто прекратить полеты над Беларусью. Согласитесь, вряд ли такая мера заставит его прекратить многолетние репрессии, массовые посадки и избиения собственного народа. Нужно что-то большое. Годы разного давления на Лукашенко со стороны ЕС и США показали, что он, как и Путин, понимает только язык силы.

в Минске 23 мая задержали белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет авиакомпании Ryanair, в котором он находился, совершил экстренную посадку с столичном аэропорту после сообщений и "минировании". Белорусская сторона, как говорят в оппозиции, даже угрожала сбить лайнер.