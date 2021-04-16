"Україна не належить Росії, Донбас і Крим не віддамо!" Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro про війну

Президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту до Франції і переговорів із її лідером висловив жаль через те, що в Еммануеля Макрона "кращі взаємини" з главою Росії Володимиром Путіним, ніж із ним. Він підтвердив, що сам подавав запит на розмову з лідером країни-агресора щодо загострення на Донбасі, але йому не відповіли.

Також зазначив, що українська держава не може нескінченно "залишатися в передпокої" Євросоюзу та НАТО. Про все це йшлося в інтерв’ю українського гаранта французькій газеті Le Figaro, зокрема й щодо війни. Його текст опублікували на сайті Офісу президента, а OBOZREVATEL пропонує ознайомитися із головними тезисами цієї бесіди.

Президент підкреслив, що українці не віддадуть РФ Донбас і Крим, і загалом ні клаптика своєї землі. Він наголосив, що країні-агресору не потрібна сильна, незалежна Україна, тому там "грають м'язами".

"Хотілося б просто, щоб не за рахунок України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання. Водночас вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Чи коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання – це їхня слабкість", – розповів Зеленський.

На його думку, Росія почала не радіти українським перемогам та вдалим крокам ще з моменту незалежності.

Гарант підтвердив, що подавав запит на телефонну розмову з главою Росії, щоб обговорити загострення безпекової ситуації на Донбасі. Однак у Кремлі не лише не відповіли про не/готовність до переговорів між президентами, а й заявили, мовляв, такої розмови не було.

"Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю. Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", – пояснив український лідер.

Також Володимир Зеленський назвав дуже небезпечною риторику Путіна і його оточення про "захист російськомовних громадян" в ОРДЛО. До того ж не тільки для України, а й для всієї Європи. Він нагадав, що спочатку Росія ввела паспортизацію на окупованому Донбасі, і зараз там 250-300 тисяч людей із російськими документами.

"Вони це роблять, щоб потім сказати, що "ми захищаємо громадян Росії". Дивіться: це наша земля, наша територія, на всіх не умовних, а реальних мапах світу. І на цих територіях живуть наші люди. І ми дуже відкриті, і там є громадяни різних країн. Тому що такий світ. І не треба захищати наші території від нас", – підкреслив гарант.

Президент заявив, що Україна не може постійно бути на порозі вступу в Європейський Союз і членства в Північноатлантичному альянсі. Він зазначив, що європейські партнери повинні нарешті перейти від розмов до рішень у цих питаннях.

"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС і НАТО. Настав момент перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО", – підкреслив Зеленський.

Тут він висловив жаль через те, що французький президент Макрон "краще взаємодіє" з главою РФ Путіним, ніж із ним, "і це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи".

Володимир Зеленський висловив переконання: Росія користується тим, що в ЄС немає єдиної позиції щодо "Північного потоку-2". Хоча будівництво і запуск газопроводу – це питання "енергетичної війни". Реалізація ж цього проєкту, вважає президент, призведе до програшу не тільки України, а й підтвердить "що так чинити можна".

"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "ПП-2" добудують – не лише Україна програє. Це прецедент. І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, із цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз – Крим, Донбас… Окупації Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна", – пояснив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через три дні після інавгурації американського президента Джо Байдена Володимир Зеленський дав інтерв’ю журналісту Axios Джонатану Свону, яке вийшло на каналі HBO. У ньому він заявив, що Україна нині стоїть із простягнутою рукою, а США більше не є символом демократії. Детальніше читайте за посиланням.