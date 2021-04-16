Зеленський: не думаю, що Путін очікував такого президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, мовляв, не знає, що про нього думає російський лідер Володимир Путін, але те, як той ставиться до України, сприймає за ставлення і до себе.

Гарант додав: навряд чи глава країни-агресора очікував, що саме він (Зеленський. – Ред.) очолить українську державу. Про це президент сказав в інтерв’ю французькому ЗМІ Le Figaro, текст розмови з’явився на сайті ОПУ.

"Що Путін думає про мене? Чесно кажучи, я не знаю. Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну. Це я кореспондую на себе. Не думаю, що я той, кого він очікував", – пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що виступає за рівноправність у всьому – духу, відносинах. Крім цього, на відміну від глави РФ, поважає людину й і не дивиться на неї згори вниз.

"Але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я – президент незалежної країни, її представляю. І для мене не важлива кількість населення. Я – за рівні права. Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Зайшли на нашу територію – це як до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував", – зазначив гарант.

З головними тезами інтерв'ю Володимира Зеленського французькій газеті Le Figaro можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура висловив переконання, що президент Зеленський має робити все можливе для досягнення миру на Донбасі, і якщо випаде шанс зустрітися з Путіним – його треба використати.