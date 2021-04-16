Зеленський заявив, що Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може нескінченно бути на порозі вступу в Європейський Союз і членства в Північноатлантичному альянсі.

Він підкреслив, що європейські партнери повинні нарешті перейти від розмов до рішень у цих питаннях. Про це гарант сказав в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.

"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС і НАТО. Настав момент перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО", – зазначив Зеленський.

За його словами, якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну "членами європейської родини", то вони повинні діяти відповідним чином.

В інтерв'ю французькому виданню Зеленський висловив жаль через те, що у Макрона "кращі взаємини" з главою РФ Володимиром Путіним, ніж із ним.

"І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", – сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи "мертвий сьогодні "нормандський формат", український лідер заявив, що цей "процес зупинився", оскільки РФ все блокує.

"Головне питання зараз – чи хоче Росія припинити війну", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо: переговори президентів України та Франції пройдуть у Парижі. Відомо, що на них до Зеленського і Меркель приєднається через відеозв’язок канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі. Вони обговорили погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі, а також вступ у НАТО.