Зеленський відповів Путіну на "захист російськомовних" на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже небезпечною риторику президента РФ Володимира Путіна і його оточення про "захист російськомовних громадян" на Донбасі.

Як сказав він в інтерв’ю газеті Le Figaro, опублікованому на сайті глави держави, така риторика дуже небезпечна для України, для Європи і зрештою для самої Росії.

"Ви знаєте, в усьому світі є росіяни, як і українці, і французи, й інші нації. Світ – він ширший за колишній Радянський Союз, за Європу, за Сполучені Штати, за Китай. Ми не можемо обмежити людей за національною ознакою в тому, щоб десь жити чи працювати. Взяти, наприклад, айтішників. Можна сказати, що у Кремнієвій долині ми повинні захищати громадян Росії, Індії, України, Великої Британії, інших країн. Там навіть американців не більшість. Але це не означає, що кожна з цих країн повинна захищати своїх громадян і заводити туди війська. Тоді це – світова війна", – пояснив Зеленський.

Він нагадав, що спочатку Росія ввела паспортизацію на окупованому Донбасі, і зараз там 250-300 тисяч людей із російськими паспортами.

"Вони це роблять, щоб потім сказати, що "ми захищаємо громадян Росії". Дивіться: це наша земля, наша територія, на всіх не умовних, а реальних мапах світу. І на цих територіях живуть наші люди. І ми дуже відкриті, і там є громадяни різних країн. Тому що такий світ. І не треба захищати наші території від нас", – підкреслив президент.

За його словами, аналогічна історія була й у Криму.

"Ми знаємо, що з початку незалежності України Росія роздавала в Криму російські паспорти. А потім вони зайшли і сказали, що захищають російських людей. Але коли ти захищаєш, від цього 14 тисяч людей не гинуть. Це звучить однаково і українською, і французькою, і навіть російською мовою, що коли ти захищаєш – люди живі", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі загострення на Донбасі прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Росія веде війну проти України і назвав конфлікт "громадянським".

Він також заявив, що РФ ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі, але "не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть там".