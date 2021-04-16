Зеленський: наступу ЗСУ на Донбасі не буде

Україна не піде в наступ на Донбасі, незважаючи на численні обстріли з боку російських окупантів.

Про це в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro розповів президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП.

Гарант зазначив, що Росія постійно провокує та проводить обстріли українських позицій у зоні проведення ООС. Також росіяни нарощують війська в окупованому Криму на кордоні з Україною.

"Вони начебто трактують це як підготовку до навчань "Захід-2021". Але ми всі розуміємо – це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя", – сказав Зеленський.

Також президент указав на небезпеку риторики оточення президента РФ Володимира Путіна, яке говорить про захист росіян на інших територіях.

"Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати "наших" російських громадян", – додав голова держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є власністю Росії. Він підкреслив, що ми не віддамо РФ ні клаптика землі.