Зеленський: Україна – не власність Росії, не віддамо їм і сантиметра землі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна не є власністью Росії. Він підкреслив, що ми не віддамо РФ ні клаптика землі.

Проце голова держави розповів у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, передає пресслужба ОП. Він наголосив, що Росії не потрібна сильна, незалежна Україна, тому вони грають м`язами.

"Хотілося б просто, щоб не за рахунок України. Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання. При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання – це їхня слабкість", – розповів Зеленський.

На його думку, Росія почала не радіти українським перемогам та вдалим крокам ще з моменту незалежності.

"Україна подорослішала і просто прагне того, що їй належить. І ми – точно не власність Росії. Це не про іграшки. Гадаю, їм треба розбиратися зі своєю країною", – додав президент.

Також Зеленський висловив надію, що голова РФ Володимир Путін не хоче анексувати Донбас, як це зробив з Кримом.

"Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти", – акцентував голова держави.

Крім того, Зеленський сподівається, що росіяни не підуть на ескалацію, бо це буде насамперед програш для них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті.