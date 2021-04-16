Зеленский: без Украины жизнь на Донбассе и в Крыму будет хуже Чернобыля

Крым и Донбасс – украинские территории и они не будут счастливы без Украины. Потому что на оккупированных землях нет жизни.

Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП. Он привел примеры оккупированных Абхазии и Приднестровья.

"Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Следовательно, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", – сказал гарант.

Президент добавил, что люди на местах должны понять, что они все – украинцы, и они должны хотеть быть в Украине.

"Так же, как украинцы на контролируемой территории хотят быть вместе с ними. Потому что я знаю, многие гражданские люди живут там, как в плену. Но они считают себя украинцами", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что после оккупации Россией Крым не стал "жемчужиной у моря".

"Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет в наступление на Донбассе, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны российских оккупантов.