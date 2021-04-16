"Це енергетична війна": Зеленський розповів, до чого призведе запуск "Північного потоку-2"

Росія користується тим, що в ЄС немає єдиної позиції щодо "Північного потоку-2". При цьому будівництво і запуск газопроводу – це питання енергетичної війни. Реалізація цього проєкту призведе до програшу не тільки України, а й підтвердить "що так чинити можна".

Про це в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro заявив президент України Володимир Зеленський. Повний текст розмови з журналістами опублікували на офіційному сайті глави держави.

"Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік – 2" добудують – не лише Україна програє. Це прецедент, це значить, що так можна. І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз – Крим, Донбас… Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна", – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що відкриту позицію проти газопроводу займають США. Водночас в ЄС немає єдиної позиції, чим і користується Росія.

"Є два чинники. Перший – США. І другий – єдність європейських країн. Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країнах різна позиція. Росія користується цим", – сказав Зеленський.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.