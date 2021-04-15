Меркель візьме участь у переговорах Макрона і Зеленського – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель приєднається до переговорів президентів України і Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на дипломатичні джерела. Відзначається, що переговори будуть проходити в Парижі, а Меркель візьме участь по відеозв'язку. Це будуть повноцінні переговори у форматі N3.

"Ці переговори у форматі тріо показують, що розмови, де нібито Путін говоритиме про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна – розколоти "нормандський формат". Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини", – заявило джерело видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.