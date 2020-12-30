Степанов розповів, хто в Україні першим отримає щеплення китайською вакциною, і обговорив постачання препарату з AstraZeneca

В Україні першими щеплення китайською вакциною від коронавірусу "Коронавак" виробництва компанії Sinovac Biotech отримають лікарі, які працюють із хворими на COVID-19, українці, які живуть у спеціалізованих закладів типу будинків для літніх людей, і ті, хто бере участь в Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у етері "Україна 24". Перші 700 тис. доз із запланованих 1,9 млн ми отримаємо протягом 30 календарних днів після реєстрації препарату або в країні-виробнику, або деяких інших.

За словами урядовця, існує певний перелік таких, зокрема: США, ЄС, Бразилія, Туреччина тощо.

"7 січня має бути надано результати клінічних досліджень у Бразилії. Після цього, думаю, буде відповідна реєстрація. У лютому ми розраховуємо вже отримати ці 700 тис. доз", – сказав він.

Міністр уточнив, що переговори з іншими виробниками щодо постачання вакцини також ведуться.

"Зі всіма провідними компаніями ми ведемо перемовини з літа. Основний елемент, який обговорюємо, – це терміни постачання", – сказав він.

Степанов упевнений, що результати стануть відомі вже найближчими тижнями.

Також міністр повідомив у Facebook, що Україна обговорила умови постачання вакцини проти COVID-19 і з компанією AstraZeneca. Степанов провів переговори з виконавчим директором із міжнародних і урядових питань компанії Алеком ван Ґелдером.

Сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни й логістику постачання препарату до України.

Глава МОЗ наголосив, що держава повністю готова до прийому вакцин і вже розроблено план вакцинації населення.

Ван Ґелдер наголосив на готовності до активної співпраці з Україною.

"Ми будемо відпрацьовувати варіанти постачання вакцин до України в найближчі терміни", – сказав представник AstraZeneca.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна підписала перший контракт про постачання "Коронаваку" й у максимально короткі терміни має отримати ще 1,9 млн доз препарату (вартість однієї становить 504 гривні).

Представник індонезійської фармацевтичної компанії Bio Farma Іван Сетіаван заявив, що проміжні дані щодо випробувань вакцини показали її ефективність до 97%. Водночас інший співробітник розповів, що відповідні дані під час третьої фази випробування препарату ще збираються.