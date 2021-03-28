Степанов запевнив українців в ефективності китайської вакцини від Sinovac

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Голова МОЗ зазначив, що застосовувати ці препарати будуть однаково, не йдеться про віддання переваги будь-якій з вакцин.

"Те, що стосується вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріорітет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні і безпечні", – сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Отримано 215 тисяч з 1,915 млн доз, які замовила наша країна. Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів про те, що вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, яка надійшла в Україну, є однодозною – в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини.

Він зазначив, що про те, чому в Україну привезли лише 215 тис. із законтрактованих 1,9 млн доз, потрібно питати у китайської сторони. За його словами, у разі порушення контракту постачальник буде повинен сплатити штраф.