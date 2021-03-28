Голубовська – про COVID-19 в Україні: ніколи ми не ховали за короткий час стільки людей

Ольга Голубовська, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні. За її словами, ніколи ще в країні не вмирала така кількість людей за короткий проміжок часу.

Про це в суботу, 27 березня, вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. Медикиня зазначила, що зараз COVID-19 почав активно забирати життя молодих пацієнтів.

"Лікарська праця нелегкою була завжди, але зараз – особливо зі зрозумілих причин...ніколи ми не ховали за короткий проміжок часу таку кількість людей, а зараз – стосовно молодих людей, хоча я не прихильник ділити за віковими групами пріоритети в наданні медичної допомоги, з чим зараз зіткнулася велика кількість країн", – написала Голубовська.

Інфекціоністка підкреслила, що українські лікарі відчувають сильну втому через великий наплив хворих і брак персоналу. Їм важко пояснювати рідним померлого, чому людину не вдалося врятувати, якщо вона прийшла в лікарню своїми ногами.

Причиною смерті іноді стає неможливість швидко зупинити неконтрольовану або слабко контрольовану запальну реакцію. Голубовська зазначила, що немає "стоп-крану", який може це зробити, особливо коли "безцінний час безнадійно втрачено".

"Звичайно, ми зараз багато розуміємо і можемо набагато більше, ніж рік тому...звичайно, ми постійно вчимося...але серед багатьох перемог, які швидко миготять (це ж нормально, ми ж лікуємо), в пам'ять навіки вгризаються саме невдачі, трагічні випадки", – резюмувала медикиня.

В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 932 громадян за добу, серед нових хворих – 564 дитини і 181 медпрацівник. На ранок 28 березня загальна кількість заражень сягнула 1 644 063.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Харківській області – 1150, Дніпропетровській – 1083, Львівській – 905, Донецькій – 841 і Житомирській – 791.

"Британський штам" коронавірусу розповсюдився уже по всій території України і саме через це важкий перебіг хвороби почали фіксувати у людей у віці 30-40 років. Про це розповів очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше Голубовська розповіла про найпоширеніші ускладнення коронавірусу. Деякі симптоми хвороби залишаються через місяць або навіть два після гострої фази інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Голубовська заявила, що українці почали самостійно лікуватися від коронавірусу препаратом для худоби. Вона розповіла про те, чим він може бути небезпечний.