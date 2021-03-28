У Бразилії заявили про створення нової вакцини проти COVID-19

Інститут Бутантан, біомедичний дослідний центр у місті Сан-Паулу, Бразилія, заявив про розробку власної вакцини проти коронавірусу під назвою ButanVac. Зараз вчені чекають дозволу Національного агентства з нагляду за здоров'ям (Anvisa) для початку клінічних випробувань на людях.

В інституті розраховують почати виробництво препарату вже в травні цього року на підприємстві, де зараз виготовляють вакцину проти грипу, повідомляє MercoPress.

Директор Бутантану Дімас Ковас зазначив, що спочатку вони планують виготовити 40 мільйонів доз нової вакцини. У реалізації проєкту беруть участь В'єтнам і Таїланд, де також будуть досліджувати препарат.

Надалі вакцину ButanVac хочуть відправляти в країни, що розвиваються, з низьким рівнем доходу, щоб допомогти їм у боротьбі з пандемією. Якщо все піде за планом, перші поставки можуть відбутися вже в липні, пише Bloomberg.

"Пандемію можна тримати під контролем у Північній Америці та Європі, але в Африці, Латинській Америці і бідних країнах Азії вона залишиться. Нам потрібні вакцини для цих країн. Ось де нам потрібно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху в усьому світі", – сказав Ковас.

Брак вакцин спостерігається і в самій Бразилії: перші дози отримали близько 6,6% населення, а повністю щеплені лише 2%.

Зазначається, що нова бустерна вакцина не вплине на виробництво вакцин CoronaVac від Sinovac на місцевому рівні. Раніше в бразильському уряді заявили, що цього року планують випустити близько 550 мільйонів вакцин для 210 мільйонів людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розраховує, що уряд Індії перегляне рішення про обмеження експорту вакцини проти коронавірусу CoviShield від AstraZeneca.