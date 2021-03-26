У Тернополі дві фірми втрапили у скандал із позачерговою вакцинацією від COVID-19

У Тернополі дві приватні фірми "Агропродсервіс" та "Тернопільський м’ясокомбінат" вакцинували 40 своїх співробітників проти коронавірусу, про що розповіли у Facebook. Через позачергове щеплення у мережі розгорівся скандал, після чого доступ до дописів було обмежено.

В "Агропродсервісі" заявили, що керівництво підприємства звернулося з проханням про вакцинацію до Центру первинної медико-санітарної допомоги. Про це пише "LIGA.Life".

Директор Тернопільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь розповів, що до них ця фірма не зверталася. Сам "Агропродсервіс" від коментарів відмовився.

Координаторка щеплень у Тернопільській області Марія Павельєва повідомила, що про цю історію вона чула, та припустила, що фірми могли домовлятися про вакцинацію на рівні закладу охорони здоров’я.

"У нас є мобільні бригади і звіти, які вони щоденно мені надсилають, там лише цифрові дані, там не вказана назва закладів. Тому я маю вияснити безпосередньо вже у керівників закладів, яким належать мобільні бригади", – сказала координаторка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 25 березня, щеплення проти коронавірусу зробили 18 738 осіб. Із початку кампанії вакцинації було щеплено 174 325 українців.