Хроніка коронавірусу у світі 28 березня: Європа знову посилює карантин

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 580 тисяч осіб, а загальна кількість заражень на 28 березня сягнула 127,2 мільйона.

Через нові спалахи COVID-19, як і торік, багато країн світу посилюють карантин перед Великоднем. Наприклад, на такі кроки вже пішли Польща, Італія та Австрія. Загалом у Євросоюзі продовжили дію обмежень на несуттєві поїздки. Натомість Німеччина скасувала "великодній" локдаун, а в Україні влада лише розмірковує щодо доцільності його введення.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

в Україні з початку пандемії виявлено 1 632 131 зараження, із них 31 751 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 297 282 вилікувалися.

Знову в нашій країні розгорівся скандал через позачергову вакцинацію – у Тернополі дві приватні фірми організували щеплення своїм працівникам, що викликало обурення серед громадськості.

Лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що нинішня хвиля COVID-19 повинна стабілізуватися і піти на спад із 10 квітня, проте до кінця 2021 року може бути ще 2-3 підйоми.

Бразильський Інститут Бутантан розробив нову вакцину проти COVID-19 і чекає дозволу для старту клінічних випробувань на людях, пише Bloomberg.

Навесні, в сезон алергії на пилок, зростає ризик зараження коронавірусом, заявили вчені з Технічного університету Мюнхена. Водночас це стосується не тільки алергіків.