Хроніка коронавірусу в світі 11 квітня: Україна і Туреччина посилюють карантин, а Ізраїль його майже зняв

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Коронавірус в Україні та світі

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення, новим зараженням продовжують сприяти більш агресивні його штами. Лише за добу цей діагноз підтвердили у 703 555 осіб, а загальна кількість випадків на 11 квітня перевищила 136 мільйонів.

Через рекордні спалахи COVID-19 – більш як 55 тис. за добу – у Туреччині уряд розглядає запровадження більш жорсткого карантину на весь Рамадан, який триватиме місяць із 13 квітня. Впродовж останнього тижня посилили обмеження ще більше українських міст та областей. А ось в Ізраїлі їх зняли практично всі – завдяки швидким темпам вакцинації населення.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • в Україні з початку пандемії виявлено 1 841 137 заражень, із них 36 779 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 405 826 вилікувалися.

  • Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що загальнонаціональний локдаун в країні можуть ввести, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 25 тисяч осіб на добу.

  • Водночас у США створили вакцину проти COVID-19 у таблетках і вже почали тестувати її на людях.

COVID-карта України
Головне за 11 квітня:

  • В Ізраїлі вчені провели дослідження і встановили, що південноафриканський штам COVID-19 може бути стійким до вакцини Pfizer.

  • У Православній церкві України виступили проти того, щоб сповідь віруючих українців під час пандемії коронавірусу могла відбуватися онлайн.

  • Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення України до кінця 2021 року є реалістичним.

  • У Франції паузу між першим і другим щепленням мРНК-вакцинами проти коронавірусу продовжать із 4-х до 6-ти тижнів. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, передає DW

  • За даними порталу GediVisual, на ранок неділі, 11 квітня, одне або обидва щеплення проти COVID-19 отримали понад 754,2 млн жителів планети.

  • Україна серед країн світу посіла 11 місце за кількістю нових інфікувань COVID-19 за добу 10 квітня, серед країн Європи – 5 позицію.

  • У світі минулої доби найбільше заражень коронавірусом виявили в Індії – 152 682, Бразилії – 69 592, США – 66 764, Туреччині – 52 676 і Франції – 43 284. Дані Worldometers свідчать, що активними хворими залишаються приблизно 23,7 млн осіб, жертвами хвороби стали більш як 2,9 млн, а 109,3 млн вилікувалися.

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