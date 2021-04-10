У США створили вакцину від COVID-19 у таблетках: її тестують на людях

У Дослідницькому інституті Чан Сун-Шіонг у США почали тестувати вакцину від коронавірусу в таблетках ImmunityBio на здорових добровольцях віком до 55 років.

Вчені перевіряють, чи можуть капсули працювати краще, ніж ін'єкційні вакцини проти COVID-19, повідомляє CBS. Оральна вакцина відрізняється не тільки формою випуску препарату.

Так, наявні вакцини допомагають створювати антитіла до білку-шипа на поверхні коронавірусу, а нова Т-клітинна вакцина націлена на ядро вірусу – частину, яка менш схильна до мутацій.

"Оральна вакцина є частиною експериментального протоколу, тестується на здорових добровольцях. Але оскільки досі не відомо, чи можуть одні таблетки запобігти передачі вірусу, дослідники тестують чотири різні підходи", – йдеться в повідомленні.

Під час експерименту деяким учасникам роблять ін'єкцію, а деяким – ні. Іншим добровольцям вводять одну дозу вакцини і двічі дають таблетки. Зазначається, що так розробники хочуть не тільки уникнути уколу. За словами вчених, комбінація прийом ін'єкційно й орально може бути ключовим фактором.

"Уколом ми сподіваємося розвинути Т-клітини у всьому вашому тілі. І в разі перорального застосування ми захищаємо слизові оболонки, кишечник і, сподіваємося, ніс і рот, тому що саме так потрапляє вірус. Він не потрапляє через вашу кров", – додали розробники.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech у США хочуть почати прищеплювати підлітків 12-15 років. Відповідну заявку виробники надіслали американському медичному регулятору.