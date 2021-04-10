Лікарка сказала, за якої умови в Україні введуть тотальний локдаун

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Пандемія коронавірусу

Загальнонаціональний локдаун в Україні можуть ввести, якщо захворюваність на коронавірус перевищить 25 тисяч осіб на добу.

Тільки в такому випадку, влада буде йти на екстрені заходи. Таку думку висловила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона зазначила, що на даний момент спостерігається стабілізація із захворюваністю на COVID-19 у західних регіонах країни.

"Потрібно, щоб за 3-4 тижні пройшов подвійний інкубаційний період. Якщо ті регіони, які зараз входять в червону зону, де зараз починають діяти більш жорсткі заходи, вийдуть з таким же показником стабілізації, і якщо ця стабілізація буде триматися 5-6 тижнів після локдауну, то, можливо, не знадобиться локдаун по всій країні – якщо поступово регіони будуть виходити", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль вважає, що в Україні локдаун, який введений в декількох областях, занадто м'який. Він назвав його "дитячим садочком".

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