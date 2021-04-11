В Николаеве группа людей ворвалась в магазин и утверждала, что COVID-19 нет. Видео

В воскресенье, 11 апреля, в Николаеве в магазин в центре города ворвались группа людей, которые рассказывали, что коронавируса (COVID-19) существует.

Видео с происшествием опубликовало Facebook-сообщество "Стражи Эспрессо". Люди были без защитных масок на лице и не захотели их одевать по требованию администрации магазина.

"Ковид-диссиденты ходили по супермаркету без масок, снимали реакцию людей на камеры и рассказывали, что коронавирус это ложь, а также вступали в конфликт с администрацией магазина", – говорится в сообщении.

Группа нарушителей представлялась журналистами. Однако на предложение проехать в полицейский участок для обсуждения ситуации – отказались.

Также один из мужчин на камеру рассказал, что он будет обжаловать постановление Кабинета министров о введении карантина на территории Украины в Окружном административном суде Киева.

Напомним, что Николаевская область находится в "красной" зоне карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве ежедневно регистрируют около 200 новых случаев коронавирусной болезни, а умирают от COVID-19 каждый день в среднем до 10 человек.