Хроника коронавируса в мире 11 апреля: Украина и Турция усиливают карантин, а Израиль его почти снял

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения, новым заражениям продолжают способствовать более агрессивные его штаммы. Только за сутки этот диагноз подтвердили в 703 555 человек, а общее количество случаев на 11 апреля превысило 136 миллионов.

Из-за рекордных вспышек COVID-19 – более 55 тыс. за сутки – в Турции правительство рассматривает введение более жесткого карантина на весь Рамадан, который продлится месяц с 13 апреля. В течение последней недели усилили ограничения еще больше украинских городов и областей. А вот в Израиле их сняли практически все – благодаря быстрым темпам вакцинации населения.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии выявлено 1 841 137 заражений, из них 36 779 человек умерли от последствий болезни, однако 1 405 826 вылечились.

Врач-епидемиолог Людмила Мухарская предположила, что общенациональный локдаун в стране могут ввести, если заболеваемость COVID-19 превысит 25 тысяч человек в сутки.

В то же время в США создали вакцину против COVID-19 в таблетках и уже начали тестировать ее на людях.

В Православной церкви Украины выступили против того, чтобы исповедь верующих украинцев во время пандемии коронавируса могла проходить онлайн .

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что план СНБО вакцинировать от COVID-19 более половины взрослого населения Украины до конца 2021 является реалистичным.

Во Франции паузу между первой и второй прививкой мРНК-вакцинами против коронавируса продолжат с 4-х до 6-ти недель. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает DW