Чи можна сповідатися онлайн та причащатися з COVID-19: у ПЦУ дали відповідь

У Православній церкві України виступили проти того, аби сповідь віруючих українців під час пандемії коронавірусу могла відбуватися онлайн.

Як наголосив ієрарх ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "Укрінформу", сповідь – це таїнство, яке передбачає особисте спілкування духівника і грішника, що кається, і це спілкування повинне бути цілком конфіденційним, без можливості втручання будь-кого стороннього.

"Жоден засіб дистанційної комунікації не дає гарантії, що в це спілкування ніхто не втрутиться. Тому я вважаю за можливе проводити "онлайн" духовне спілкування, розмови, зокрема щодо гріхів та покаяння, але саме таїнство повинне відбуватися лише особисто", – сказав він.

Зоря також зазначив, що покаяння відбувається не лише під час таїнства.

"У щоденних вечірніх молитвах, наприклад, ми маємо сповідання гріхів. Тому людина, яка відчуває потребу в покаянні, може і повинна відкрити своє серце перед Богом на всякому місці, де вона зараз перебуває, і знайти можливість взяти особисту участь у таїнстві при першій же для цього нагоді", – підкреслив він.

Ієрарх також зазначив, що священники в Україні причащають інфікованих коронавірусом, однак при цьому дотримуються усіх епідеміологічних правил.

"Безперечно, але знов-таки – з повним дотриманням тих приписів, які є, тому що вони й самі не повинні наразитися на небезпеку, і тим більше – не стати джерелом небезпеки для інших. Ми можемо і повинні використовувати такі форми подання таїнств, які будуть і ґрунтуватися на давній традиції, і максимально враховувати можливі ризики захворювання, однак не будуть ставити під сумнів сутність таїнств", – додав Зоря.

Раніше OBOZREVATEL писав, як проводитимуть Великдень в Україні в умовах карантину, та чи закриватимуть церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок ускладнень після коронавірусної хвороби помер митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський ПЦУ Антоній (Владислав Махота).